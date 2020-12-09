РИАМО - 9 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подписал контракт о начале сноса аварийного жилого дома 1963 года постройки в поселке Большие Вяземы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Контракт на снос здания до нулевой отметки с планировкой территории и вывозом всех отходов заключен с компанией «Спец-Транс».

«Панельный дом, в котором расположено 60 квартир, был признан аварийным и подлежащим к расселению и сносу в 2009 году. В 2016 году мы предоставили квартиры жителям в доме №5 на Петровском шоссе. А сегодня подписали контракт о начале ликвидации дома до конца этого года. Для того, чтобы не было сильно пыльно на территории вокруг здания, будут задействованы поливочные машины», – рассказал Иванов.

По его словам, в рамках проекта реновации жителей соседних домов того же года строительства также расселят.

До конца 2024 года в округе из аварийного жилья планируется переселить 182 семьи. При этом больше всего проблемных объектов находится в Звенигороде. Там намерены расселить девять домов, в которых проживает 332 человека. Также 59 человек расселят из аварийного жилья в Барвихе — в селе Усово и поселке Усово-Тупик.

На эти цели в бюджете до конца 2024 года предусмотрено 97 миллионов рублей.