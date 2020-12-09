РИАМО - 9 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с представителями полиции проверил земельный участок в деревне Малые Вяземы, на территории которого незаконно работал бетонный завод, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На земельном участке на основе договора аренды располагается завод компании «Стройбетон». Участок находится в собственности управляющей компании «Михайловский». В ходе обследования было установлено, что по состоянию на 1 декабря бетонный узел не функционировал. Однако ранее от жителей поступили сообщения о том, что завод возобновил свою работу.

«Основанием для нашей проверки стали сообщения жителей в социальных сетях о том, что на этих выходных на данной территории велась работа бетонного завода. После разговора с собственником предприятия мы подтвердили эту информацию. Сегодня вместе с полицией приехали на место, чтобы напомнить представителям «Стройбетон», что на территориях сельскохозяйственного назначения запрещен любой вид работы, наносящий ущерб земле», - отметил Иванов.

Он подчеркнул, что в таких ситуациях будут приниматься жесткие меры, чтобы пресечь незаконную деятельность. По его словам, в производстве арбитражного суда находится дело по иску управляющей компании «Михайловский» к компании «Стройбетон» о прекращении договора аренды, освобождении земельного участка с последующей его рекультивацией.

Судом назначено проведение строительно-технической экспертизы. Очередное заседание пройдет 16 декабря.

На сегодняшний день оборудование бетонного завода остается на территории участка. До вступления в силу решения арбитражного суда собственники земельного участка и представители хозяйствующего субъекта обсуждать вывоз техники отказываются.