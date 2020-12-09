РИАМО - 9 дек. Вооруженные силы Российской Федерации провели пуски ракет большой дальности во время тренировки стратегических ядерных сил, передает Федеральное агентство новостей.
Учения стратегических ядерных сил провели под руководством Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.
«Пуски осуществлялись с космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также российскими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка», - говорится в сообщении.
В учениях участвовали расчеты пусковых установок РВСН, экипажи стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.
Удары ракет нанесли в рамках учений по полигонам Кура и Пембой.
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