РИАМО - 9 дек. В 21 округе Московской области продаются земельные участки для строительства гостиниц на инвестиционном портале региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Участки расположены в округах: Одинцово, Шаховская, Рузский, Лотошино, Волоколамск, Солнечногорск, Химки, Пушкинский, Домодедово, Серпухов, Чехов, Ступино, Зарайский, Озеры, Шатура, Коломна, Орехово-Зуевский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Талдом, Дубна.

«Для уточнения всех деталей можно нажать на интересующий участок, изучить подробную информацию об участке с указанием кадастрового номера, категории, инженерно-технической обеспеченности и контактами лиц, с которыми можно связаться для получения более подробной информации», — отмечается в материале.

Кроме того, в собственности Московской области находятся земельные участки под бывшими пионерскими лагерями с ВРИ (видом разрешенного использования) для размещения объектов (территорий) рекреационного назначения. Участки ждут своих инвесторов.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в условиях закрытия границ в России большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. Московская область - перспективное направление для инвестиций: находясь в непосредственной близости к Москве, Подмосковье предлагает широкие возможности для бизнеса, а также множество различных видов туризма.