РИАМО - 9 дек. Дознаватель УМВД России по Сергиево-Посадскому округу возбудил уголовное дело по факту угроз убийством настоятелю храма, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел вечером 8 декабря. Граждане сообщили в полицию о том, что у храма в селе Константиново двое молодых людей напали на священника и угрожают ему убийством.

«Очевидцы заметили в руках одного из них предмет, похожий на пистолет, у другого – нож», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На место инцидента был оперативно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Нападавших задержали и доставили в отдел внутренних дел. У подозреваемых изъяли раскладной нож и пневматический пистолет.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В ходе предварительного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.