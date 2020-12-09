РИАМО - 9 дек. В Лосино-Петровском на улице Октябрьской появится детский сад на 330 мет, здание готово на 87%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке задействовано более 120 рабочих. Они проводят отделку внутренних помещений, выполняют монтаж электрокоммуникаций и пожарной сигнализации. Работы на объекте ведутся в две смены, чтобы завершить строительство до конца года», - говорится в сообщении.

Рабочие устанавливают мебель и оборудование в здании. Общая площадь трехэтажного детского сада составит свыше 7,1 тысячи квадратных метров. В здании будут расположены помещения для групп, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, а также пищеблок. На территории детсада оборудуют детские и спортивные площадки.

Объект возводится в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.