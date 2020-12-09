РИАМО – 9 дек. По итогам уходящего года объем открытых кредитных линий застройщикам в рамках проектного финансирования составит в РФ более 2 триллионов рублей, сообщает ТАСС.

«По данным Банка России на 1 октября, лимиты заключенных с застройщиками договоров превысили 1,9 триллиона рублей. По итогам 2020 года объем открытых кредитных линий застройщикам превысит 2 триллиона рублей», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Сейчас большинство объектов недвижимости возводят в российских регионах по новой схеме – эскроу-счетов. Объем такого строительства составляет 46,3 миллиона «квадратов». В следующем году ожидается увеличение объема такого строительства до 90%.

С лета прошлого года в России застройщики больше не могут строить жилье с привлечением денег дольщиков напрямую. Так, деньги дольщиков хранятся на счетах эскроу, а стройка идет на кредитные деньги банков.​