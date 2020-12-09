РИАМО - 9 дек. В Москве провели проверку автомобилей такси основных агрегаторов, по итогам проверки установлено, что 28% машин не соответствуют основным правилам перевозок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Всего было проверено 445 машин таких агрегаторов, как «Яндекс.Такси», «GETT», «СитиМобил», «Indriver», «Везет» и «Максим». Оказалось, что номера некоторых машин не совпадают с теми, что пишут в приложениях, а некоторые машины нарушают правила внешнего вида или отсутствуют в реестре такси.

«Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, небезопасны. Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают, кто находится за рулем и как долго. В новом законе о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, необходимо предусмотреть ответственность агрегаторов, очень важно, чтобы права водителя и пассажиров были защищены, а поездки были безопасными и комфортными», - говорится в сообщении.

По итогам проверки установлено, что такси агрегаторов «Максим» и «Везет» сложно вызвать через приложение — заказы нередко отменяют, а время ожидания слишком долгое.

Результаты проверки передадут агрегатам для устранения недостатков.