РИАМО - 9 дек. В Солнечногорске завершен ремонт моста через реку Мазиху, который располагается на 2,7 километре региональной автодороги «М-10 «Россия» — Сенеж», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках нацпроекта дорожные службы завершили работы на мостовом переходе через реку Мазиху. На объекте заменили и отремонтировали балки пролетных строений и опор, сопряжений, конусов и лестничных сходов, устроили плиты проезжей части и дорожное полотно, системы водоотвода и дренажа, установили барьерное и перильное ограждения», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что организация реверсивного движения на время работ на мосту проводилась для удобства жителей. На текущий момент оно полностью восстановлено.

Мостовой переход расположен вблизи деревни Редино. Он служит проездом к Ленинградскому шоссе и городу Солнечногорск для 3 тысяч жителей ближайших населенных пунктов. Искусственное сооружение, чья протяженность составляет порядка 24 метров, возвели в 1968 году.

Ремонт моста был выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».