РИАМО - 9 дек. В столице Хорошевский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летней жительницы столицы Елены Шарыгиной за причинение ребенку смерти по неосторожности, говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Шарыгина была няней двух детей. Она должна была ухаживать за ними и обеспечивать безопасность жизни и здоровья детей, когда нет родителей.

«18 ноября 2019 года Шарыгина, исполняя возложенные на нее родителями детей обязанности, во время купания одного из малолетних, проявив преступную небрежность и самонадеянность, осознавая, что наполненная водой ванна является источником опасности для жизни и здоровья малолетнего, покинула помещение ванной комнаты, оставив ребенка одного, без присмотра, в результате чего мальчик утонул», — отмечается в материале.

Суд приговорил женщину к 2 годам и 8 месяцам ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по воспитанию детей, а также по уходу и присмотру за ними сроком на 2 года 8 месяцев.