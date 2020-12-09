РИАМО - 9 дек. В Подмосковье может появиться продукция с «зеленой» маркировкой, законопроект «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» уже внесли в правительство РФ, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В декабре 2019 года приказами Росстандарта были утверждены первые нацстандарты новой серии «Продукция сельскохозяйственная, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками». Производство «зеленой» продукции по новым правилам начнется в случае, если законопроект поддержат.

«Внутри агропромышленного комплекса России появится новый сектор, в рамках которого будут производиться «зеленые» продукты. Такую продукцию легко будет отличить на полках магазинов – у нее будет особая маркировка», - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Она добавила, что производство такой продукции исключает использование ультрафиолетовых лучей, ионизирующего излучения, а также ГМО. В рамках производства снизится и применение пестицидов, а включаемые добавки должны будут соответствовать улучшенным экохарактеристикам. Процесс планируют обособить от других продуктов, а к удобрениям станут предъявляться особые требования по содержанию нормы примесей тяжелых металлов.

Если закон будет принят, то реализация и производство продукции будет вестись на территории Подмосковья, так как регион обладает большим количеством фермерских хозяйств, уделяющих особое внимание экологичности производства, а также «чистоте» продуктов питания.

«Изготовление продуктов по новым «зеленым» стандартам качества позволит сократить негативное влияние производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека», - отметила Полякова.

Поручение правительству России о создании экологически чистой сельхозпродукции было дано президентом РФ Владимиром Путиным еще в феврале 2019 года и предполагало, что продукты с зеленой маркировкой будут лучшего качества, чем обычные, но доступнее органических.