РИАМО - 9 дек. Компания Segezha Group (входит в АФК «Система») в Лобне начинает реализацию инвестпроекта по созданию производства упаковочной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания разместит четыре новые линии.

«Объем инвестиций в проект составит около 1 миллиарда рублей. На новом предприятии инвестор планирует создать 68 рабочих мест. Запуск производства состоится уже в следующем году», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Производственные линии позволяют гибко менять форматы упаковки, в том числе переключаться между плоской и крученой ручкой.

Также на предприятии освоят выпуск новых упаковочных решений: мелкоформатной упаковки и пакетов со смотровыми окнами. Продукция нового предприятия Segezha Group будет производиться из возобновляемых ресурсов, будет экологична и биоразлагаема. Проектная мощность нового завода составит свыше 140 миллионов единиц упаковки в год.