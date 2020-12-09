РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Рустамом Фахрисламовым в режиме видеоконференцсвязи пообщались с волонтерами молодежного объединения «Мы вместе», обсудив меры соцподдержки жителей на самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Специалист молодежного центра Вячеслав Градин отметил, что в бригаду социально полезной занятости «Молодежь в деле» входят 157 школьников и студентов. Основной костяк волонтеров – около 50 человек - совместно с волонтерским штабом «Единой России» продолжает доставлять продуктовые наборы и лекарства жителям, оказавшимся на самоизоляции. Недавно они запустили свой медиацентр, где снимают видеоролики о своей работе и записывают интервью с интересными людьми города.

«В первую волну волонтеры молодежного центра вместе с городскими депутатами развезли более 600 продуктовых наборов от губернатора региона Андрея Воробьева. Сейчас нет таких жестких ограничений – пожилые люди могут выходить в магазин и аптеку. Заявки, в основном, поступают от семей, находящихся на самоизоляции», - сказал Ефимов.

Он отметил важность того, что ребята продолжают развиваться, организуют уличные спортивные мероприятия, заливают катки и делают свое молодежное телевидение.

Депутат поблагодарил волонтеров за оказание помощи, прежде всего людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и ответил на вопросы о работе Мособлдумы в удаленном режиме и мерах поддержки граждан в период пандемии. Волонтеры в свою очередь поблагодарили Ефимова за передачу защитных масок для активистов молодежного центра.

В конце встречи парламентарий пригласил волонтеров, как только будут сняты ограничения, на экскурсию в Мособлдуму.