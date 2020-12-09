РИАМО - 9 дек. В лесах Подмосковья за три года убрано более 94 тысячи кубических метров мусора, всего за 3 года очищено 1050 лесных участков, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию провел расширенное заседание, на котором обсудили тему ликвидации стихийных свалок в лесах.
В 2020 году на сбор и утилизацию отходов на лесных участках из бюджета Московской области выделено 115 миллионов рублей.
В июле в лесах провели «Антимусорный рейд». С 12 ноября по 25 декабря проводится второй этап данного мероприятия.
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