РИАМО - 9 дек. В лесах Подмосковья за три года убрано более 94 тысячи кубических метров мусора, всего за 3 года очищено 1050 лесных участков, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию провел расширенное заседание, на котором обсудили тему ликвидации стихийных свалок в лесах.

«В 2018 году убрано 44 тысячи кубических метров мусора, очищено 652 лесных участка. В 2019 году - 21 тысяча кубических метров мусора, очищен 121 участок. В 2020 году - 29,9 тысячи кубических метров мусора, очищено 277 участков», - говорится в сообщении.

В 2020 году на сбор и утилизацию отходов на лесных участках из бюджета Московской области выделено 115 миллионов рублей.

В июле в лесах провели «Антимусорный рейд». С 12 ноября по 25 декабря проводится второй этап данного мероприятия.