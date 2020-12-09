РИАМО - 9 дек. Депутаты Московской городской думы продолжат рассмотрение поступивших поправок к проекту столичного бюджета на 2021-2023 годы на внеочередном заседании, которое состоится 10 декабря, сообщил в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Предлагаю рассмотрение поправок продолжить на следующем заседании думы в соответствии с регламентом Московской городской думы. 10 декабря 2020 года в 10:00 провести внеочередное заседание думы в дистанционной форме», - сказал Шапошников.

За время заседания в среду депутаты Мосгордумы рассмотрели лишь часть поступивших поправок. В результате были приняты 15 поправок, рекомендованных редактором законопроекта.

Руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова отметила, что ко второму чтению законопроекта о бюджете депутатами и депутатскими объединениями было внесено более 200 поправок. Поправки соответствуют основным приоритетам бюджетной политики города и направлены на увеличение социальных расходов на здравоохранение, культуру, культурное наследие, образование, оказание мер социальной поддержки и решение проблем обманутых дольщиков.

«Все предложения по изменению расходной части бюджета были проработаны соответственными исполнителями государственных программ и проанализированы с точки зрения обоснованности предлагаемых к изменению расходов», - сказала Зяббарова.

Согласно законопроекту, общий доход бюджета Москвы в следующем году составит 2,642 триллиона рублей, расходы – 3,152 триллиона рублей.

В 2022-2023 годах доходы бюджета составят 2,895 триллиона рублей и 3,161 триллиона рублей соответственно, расходы – 3,235 триллиона и 3,344 триллиона рублей, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 340,6 миллиарда и 183,4 миллиарда рублей соответственно.