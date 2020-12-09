РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В подмосковном Подольске в ходе обследования улично-дорожной сети в деревне Бережки вблизи складов Wilberries выявили нарушения правил стоянки водителями грузовиков, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги» Всероссийской политической партии «Единая Россия» замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству, муниципальный куратор партийного проекта Анатолий Гребенюк совместно с членами фракции «Единая Россия», депутатами горсовета и их помощниками провели обследование улично-дорожной сети в деревне Бережки вблизи складов Wilberries. Проверяли, есть ли нарушения правил остановки и стоянки вблизи складского комплекса.

«По результатам проверки выявлены нарушения правил дорожного движения. Принято решение направить письмо в адрес ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск для принятия мер административного воздействия», - сказал Гребенюк.