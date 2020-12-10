РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 дек. В городском округе Мытищи в деревнях Сухарево, Шолохово, Троице-Сельцо и СНТ «Островок» в четверг временно отключат электроэнергию, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мытищинский РЭС сообщает, что 10 декабря будет отключение электроэнергии в связи с производством работ на КВЛ. Под отключение попадут населенные пункты: деревня Сухарево, деревня Шолохово, деревня Троице-Сельцо, СНТ «Островок», - говорится в сообщении.

Отключение электричества в населенных пунктах пройдет с 10:00 до 16:30, в указанный период света не будет не более двух часов.