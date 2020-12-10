РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 дек. Начальник территориального управления «Малаховка - Красково» подмосковных Люберец Ольга Байкова в четверг проведет личный прием жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Встреча пройдет в дистанционном формате.

«Личный прием жителей поселка Красково проведет начальник территориального управления «Малаховка - Красково» Ольга Байкова 10 декабря в 15:00. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией встреча пройдет дистанционно», - говорится в сообщении.

Запись на встречу проходит по телефону: 8(495)501-55-90.