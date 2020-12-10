РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 дек. В Домодедове в четверг пройдет бизнес-завтрак, на котором расскажут, как открыть и масштабировать бизнес, сообщается на странице Торгово-промышленной палаты округа в соцсети «ВКонтакте».

«10 декабря приглашаем на бизнес-завтрак Торгово-промышленной палаты Домодедова «Как открыть свой бизнес; как масштабировать небольшой бизнес», - говорится в сообщении.

Спикерами выступят основатель Общероссийского сообщества предпринимателей «Нежный бизнес» Мария Штукина и основатель Торгово-промышленной палаты Домодедова Александр Пашков.

Мероприятие состоится в 11:00 в ресторане «Чайхона» по адресу: город Домодедово, улица Гагарина, дом №37 (ТЦ «Форус»). Участие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке или по телефону: +7(916)950-02-88.