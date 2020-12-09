РИАМО - 9 дек. За 11 месяцев текущего года Московская область продала на экспорт сельхозпродукцию на 967,6 миллиона долларов, а в 2019 году этот показатель был на уровне 961 миллиона долларов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Это обеспечило 99% исполнения показателя паспорта регионального проекта «Экспорт продукции АПК Московской области». А по итогам 2020 года Подмосковье планирует преодолеть отметку в 1 миллиард долларов.
В соответствии с указом президента России в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» поставлена цель – достичь реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году на 70% по сравнению с показателем 2020 года.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области уже не первый год ведет успешную работу в развитии экспортно-ориентированного сектора регионального АПК.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии