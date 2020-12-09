РИАМО - 9 дек. За 11 месяцев текущего года Московская область продала на экспорт сельхозпродукцию на 967,6 миллиона долларов, а в 2019 году этот показатель был на уровне 961 миллиона долларов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Это обеспечило 99% исполнения показателя паспорта регионального проекта «Экспорт продукции АПК Московской области». А по итогам 2020 года Подмосковье планирует преодолеть отметку в 1 миллиард долларов.

«Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка провел расширенное заседание. Совместно с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия региона депутаты обсудили экспортный потенциал области и поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей», - говорится в сообщении.

В соответствии с указом президента России в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» поставлена цель – достичь реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году на 70% по сравнению с показателем 2020 года.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области уже не первый год ведет успешную работу в развитии экспортно-ориентированного сектора регионального АПК.