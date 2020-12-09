РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Жителей Балашихи и Реутова просят сообщить имеющуюся информацию о мужчине, попавшем в объектив видеокамеры, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Уважаемые жители городских округов Балашиха и Реутов! Если вы знаете мужчину, который попал в объектив видеокамеры, располагаете информацией о том, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», - говорится в сообщении.

Позвонить можно по телефону: 8(926)222-92-90 или в дежурную часть ОГИБДД: 8(495)521-99-02.