РИАМО - 9 дек. С 10 декабря участники проекта «Вожатый – Дед Мороз» смогут заказать поздравление от Деда Мороза и Снегурочки для своего ребенка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект организуют Мосгортур и Центральная школа московских вожатых.

«Чтобы Дед Мороз мог побольше узнать о тех, кому будет адресована открытка, родителям нужно написать имя и возраст ребенка, а также его достижения за год. Анкета доступна на сайте проекта вожатыйдедмороз.рф», — отмечается в материале.

По словам заместителя генерального директора Мосгортура Юлии Силенко, в этом году из-за пандемии коронавируса пришлось отменить елки и утренники, но Новый год сложно представить без деда Мороза и Снегурочки. Столичные вожатые исправят положение и запишут поздравления.

Заказать поздравление можно с 10 по 17 декабря. Открытку с поздравлением отправят на электронную почту.