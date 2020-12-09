РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 дек. В администрации Домодедова в среду провели заседание антинаркотической комиссии по итогам 2020 года, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

С докладом выступил начальник управления по безопасности ГО и ЧС Виктор Хаецкий.

«Он сообщил, что в школах округа регулярно проходят медицинские осмотры на предмет употребления учащимися наркотических веществ. Количество отказавшихся ежегодно сокращается, в этом году оно составило 0,26%. Смертность от передозировки снизилась более чем в два раза», - говорится в сообщении.

Ежегодно стабильную работу показывает отдел наркоконтроля УМВД по городскому округу Домодедово. Раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков, составляет почти 73%. Закладчиков арестовывают почти каждую неделю.

Глава городского округа Александр Двойных отметил важность работы с молодежью. Важно не допускать, чтобы молодые люди искали незаконные способы заработка, в том числе связанные со сбытом наркотических веществ.