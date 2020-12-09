РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Рабочие приступили к монтажу новогодней ели на кругу по улице Орджоникидзе в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«К монтажу конструкции новогодней ели на кругу по улице Орджоникидзе приступили в среду работники «Подольского комбината благоустройства», - говорится в сообщении.

Также на днях работники МБУ «ПКБ» устанавливали в сквере Поколений световые арки.