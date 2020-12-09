РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Сотрудники полиции и общественники Подольска почтили память Героя России Александра Монетова и возложили цветы к его бюсту на территории Дубровицкой школы, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

В День Героев Отечества в Подольске состоялось мероприятие, посвященное памяти лейтенанта милиции Монетова. На территории Дубровицкой школы, где установлен бюст Героя России, собрались сотрудники УМВД России по Подольску, председатель совета ветеранов Маргарита Виноградова, воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и родители Героя России, представители общественного совета при УМВД Геннадий и Валентина Монетовы.

«Участники мероприятия поделились воспоминаниями о герое. Сотрудники полиции поблагодарили родителей за воспитание сына. В завершение мероприятия полицейские почтили память Героя России Монетова минутой молчания и возложили цветы к бюсту лейтенанта милиции», - говорится в сообщении.

25 лет назад, 24 июня 1995 года, оперуполномоченный спецотдела быстрого реагирования УБОП при УВД Свердловской области лейтенант милиции Монетов погиб в поселке Новый при ликвидации одной из террористических групп. Указом президента РФ от 12 мая 1996 года Монетову присвоили звание Героя РФ посмертно.