РИАМО - 10 дек. Население Вереи составляет всего 5 тысяч человек - это самый маленький город в Подмосковье, и местные жители гордятся таким статусом. В Верее самое большое количество действующих храмов на душу населения, а еще есть мост, исполняющий желания, и волшебный алатырь-камень. О героях и легендах древнего города расскажет новый выпуск подкаста «Путь-дорога».

Ведущие подкаста Герман Иванов и Лена Твердая раскроют тайные смыслы обычного утюга и ступы, узнают, что искали красноармейцы в могиле героя Отечественной войны и как морочит туристов зарытый под землей алатырь-камень.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», этнопарк «Кочевник», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.

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