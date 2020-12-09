РИАМО - 9 дек. Российский журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал, что не жалеет о выборе профессии, хотя в институте учился на теплофизика, сообщает Nation News.

В среду Вассерману исполнилось 68 лет. В честь своего дня рождения он дал интервью и рассказал, что много раз менял профессию и ни о чем сейчас не жалеет.

«Я всегда занимался тем, чем хотел. Я менял специальность. В институте я учился на теплофизика, сразу после института я начал работать программистом. Если человеку что-то нравится, то с большой вероятностью у него все получится очень хорошо. Я всегда жил неплохо, бывали, конечно, провалы», - сказал Вассерман.

Также он отметил, что в своей жизни совершал много ошибок, которые его сформировали.

«Понятно, что было в моей жизни много ошибок, но все эти ошибки способствовали формированию меня в том виде, в каком я есть сейчас. И если бы их не было, получился бы другой человек. И я совершенно не уверен, что мне сегодняшнему такой бы человек понравился», - подчеркнул публицист.​