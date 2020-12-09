РИАМО - 9 дек. В Талдоме снесли нежилой двухэтажный недострой, который располагался в пешей доступности от жилого квартала и не имел разрешительной документации на возведение, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Двухэтажный недострой площадью порядка 3,9 тысячи квадратных метров располагался в пешей доступности от жилого квартала и был возведен без разрешительной документации, а значит, не только портил облик города, но и мог представлять угрозу здоровью и жизни людей. В результате работы было принято решение включить его в перечень объектов незавершенного строительства и произвести снос здания», - отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что на текущий момент участок, чья площадь составляет порядка 1,95 тысячи квадратных метров, свободен от построек.

На территории Талдомского городского округа за три года было обнаружено 70 объектов незавершенного строительства, включая 21 – самовольный. На текущее время ликвидирован 51 объект или 73% от общего количества. Работы в данном направлении продолжаются.

Недостроенное здание располагалось вблизи спального района города Талдом, на улице Шишунова.