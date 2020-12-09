РИАМО - 9 дек. Президент России Владимир Путин считает, что рост цен на продовольственные товары в стране не связан с коронавирусной инфекцией, подорожание связано с попыткой подогнать отечественные цены под мировые, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Путин потребовал от правительства РФ своевременно реагировать на негативные изменения цен на продовольственные товары», — отмечается в материале.

Глава государства также потребовал при принятии решений в сфере экономики учитывать интересы бизнеса.

Ранее Путин попросил власти обратить внимание на проблему с нехваткой денег у россиян.​​

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