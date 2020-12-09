РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В подмосковных Люберцах подвели итоги II окружного фестиваля-конкурса среди учащихся детских школ искусств и музыкальных школ городского округа, Гран-при присвоили юному гитаристу Илье Сакулину из детской школы искусств №3, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Окружной фестиваль-конкурс «Да здравствует джаз!» проходил в Люберцах. В этом году его провели в дистанционном формате. В нем приняли участие более 60 исполнителей в вокальных и инструментальных жанрах из детских школ искусств №№1, 2, 3, 4, «Гармония», ДМШ №2. Воспитанник ДШИ №3, гитарист Илья Сакулин выиграл Гран-при конкурса в номинации «Инструментальные жанры. Народные инструменты», - говорится в сообщении.

В жюри фестиваля вошли музыканты, творчество и педагогическая деятельность которых тесно связаны с джазовым направлением. Это солистка оркестра «Столичный джаз», джазовая исполнительница Анастасия Некрасова, джазовая певица, выпускница Академии музыки имени Гнесиных Яна Успенская и пианист и композитор Дмитрий Мальцев.

Жюри отметило интересные программы участников и разнообразие представленных инструментов: фортепиано, синтезатор, кларнет, саксофон, домра, баян, аккордеон, гитара. Во время фестиваля наметились новые номинации, на участие в которых есть запрос: «Играют преподаватели» и «Учитель-ученик».

Организаторами фестиваля-конкурса выступили комитет по культуре администрации муниципалитета и детская музыкальная школа №2.