РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Полицейские Подольска проверят соблюдение жителями миграционного законодательства и оплату административных штрафов до 11 декабря, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории обслуживания УМВД России по городскому округу Подольск в период по 11 декабря 2020 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на взыскание административных штрафов за правонарушения в сфере миграции», - говорится в сообщении.

За неуплату штрафа правонарушитель может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.