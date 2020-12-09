РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В подмосковном Подольске к Новому году во дворах установили 85 елок, украсили 75 детских площадок и залили первые слои льда на восьми катках, которые должны заработать в ближайшие выходные, сообщила начальник отдела содержания придомовых территорий МКУ «Окружное хозяйство» Подольска Наталья Серегина.

В Подольске в среду прошел пресс-выезд для журналистов по дворам, в которых установили новогодние елки, украсили детские площадки и залили катки. Побывали у елки на Комсомольской, 81, на украшенной детской площадке с елкой на Кирова, 53, посмотрели, как заливают каток на Пантелеева, 5.

«Ежегодно на территории городского округа Подольск украшают не только общественные территории, но и придомовые. Всего в округе 534 дворовые территории. Каждый год количество украшенных дворов растет. В 2018 году елки установили в 26 дворах, в 2019 - в 73, а в 2020 - в 85. С 2019 года также устали украшать детские площадки, в 2019 году их было 54, в 2020 году уже 75. Также залили первые слои льда на восьми из планируемых 22 катков, а когда выпадет снег, сделаем 10 снежных горок», - сказала Серегина.

По ее словам, на залитие катка тербуется до пяти дней. Планируется, что к ближайшим выходным, 12-13 декабря, восемь первых катков начнут работать.

По традиции жители принимают участие в украшени дворов. Ежегодно проводят конкурс на лучшее елочное украшение среди школьников, лучшие поделки украшают деревья во дворах.

«Большинство жителей хотят, чтобы дворы были красивые, нарядные и праздничные. К сожалению, находятся те, кто не ценит старания своих соседей - рвут игрушки, гирлянды. Прошу относится с уважением к чужому труду», - заключила Серегина.