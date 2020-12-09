РИАМО - 9 дек. Текущий год поставил рекорд по количеству разыгранных на торгах в Подмосковье земельных участков, которое выросло почти на 60%, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«За 11 месяцев 2020 года на Единой торговой площадке Московской области реализовано 1455 земельных участков, расположенных на территории Московской области», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

За аналогичный период 2019 года в Подмосковье было реализовано 922 участка.

Волкова отметила, что особым спросом пользуются земельные участки для строительства частных жилых домов - в текущем году на торгах по аренде реализовано уже 1259 таких участков при среднем количестве претендентов пять человек на один участок.

«В отдельных случаях конкуренция может достигать и до 20-70 желающих», - добавила Волкова.

Сумма итоговых цен, сложившихся в ходе конкурентной борьбы на торгах, уже превысила начальную цену в пять раз. Общая площадь реализованных земельных участков под частные дома превысила 173 гектара.

Данная ситуация сложилась из-за ряда факторов, в числе которых отложенный спрос на земельные участки в период первой волны ограничений из-за коронавируса, а также последующий переход земельных торгов в электронную форму.

«Не последнюю роль играет и тот факт, что полученный в аренду земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство в Московской области после строительства дома можно выкупить всего за 3% его кадастровой стоимости», - сказала Волкова.

Сегодня в заявочной кампании у областного комитета по конкурентной политике представлено 260 земельных участков под ИЖС/ЛПХ, которые до конца года можно оформить в аренду через торги.

Под коммерческие цели в Московской области за январь-ноябрь 2020 года на электронных торгах реализовано 196 земельных участков, что также превысило показатели за аналогичный период 2019 года (185 участков).

«Конкуренция на приобретение в аренду коммерческих земельных участков в Подмосковье растет и достигает в среднем до четырех человек на лот. А итоговая цена аренды земельных участков под коммерческие цели в 2020 году на торгах превысила стартовую более чем в два раза», - заключила Волкова.

До конца года комитет планирует провести еще около 30 электронных торгов по аренде земельных участков коммерческого назначения. В их число входят шесть участков только для малого и среднего бизнеса, участки располагаются в Орехово-Зуевском, Можайском, Одинцовском, Дмитровском округах, а также в Королеве и Кашире.