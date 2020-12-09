РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации инфекционного стационара ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» для больных коронавирусом Сергей Краснолуцкий призвал жителей Люберец не пренебрегать использованием медицинских масок для защиты от вируса, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Стаж его работы в здравоохранении составляет 16 лет.

«Не относитесь халатно к своему здоровью и здоровью своих близких! А тех, кто до сих пор не верит в существование вируса, я прошу не оскорблять чувства людей, которые потеряли родных из-за коронавируса. Относитесь к сегодняшней действительности с пониманием и личной ответственностью», - сказал Краснолуцкий.

Он добавил, что коронавирус - болезнь долгая и протекает непросто. Сам Краснолуцкий переболел тяжелой формой Covid-19 с двухсторонней пневмонией и находился на больничном 40 дней. Врач порекомендовал всем жителям люберец соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

«Сейчас в стационар поступает больше «тяжелых» пациентов. И в целом поток больных значительно увеличился по сравнению с первой волной, много случаев повторного заражения. Работа проходит в интенсивном режиме: медперсонал очень загружен, реанимация заполнена», - отметил Краснолуцкий.

В День Героев Отечества люди отдают дань уважения смелым, мужественным людям,совершившим выдающиеся поступки во имя Родины. Врачи – герои нашего времени, медработники отдают все силы и рискуют собственным здоровьем ради того, чтобы оставить пандемию в прошлом.



9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Она приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II – учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

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