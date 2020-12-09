РИАМО – 9 дек. Бывший сотрудник научно-технической разведки Первого главного управления КГБ СССР, а ныне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, как велась охота за ядерными секретами.

Нарышкин отметил, что интерес предвоенного руководства советской разведки к урановой проблеме возник не случайно. В 1938 году западные ученые осуществили прорыв в облучении нейтронами образцов урана. Год спустя датский физик Нильс Бор разработал теоретическое обоснование этих процессов, с которым ознакомились и согласились его ведущие американские коллеги европейского происхождения Лео Сциллард и Альберт Эйнштейн. В СССР этот процесс также был запущен в 1940 году.

«К осени 1941 года весомейших успехов по атомной проблематике добились советские разведчики в Великобритании. В то время ими руководил Анатолий Вениаминович Горский, которого с полным правом можно назвать самородком нашей разведки», - говорится в статье Нарышкина, опубликованной на kp.ru.

Осенью 1941 года Сталин вызвал начальника разведки Павла Фитина вместе с 47-летним ветераном ВЧК-ОГПУ-НКВД Василием Зарубиным и лично сформулировал основные задачи для советской разведки в США.

Он сообщил, что в Америке нужно «следить за развитием военных технологий и созданием новых видов оружия в США, обращая особое внимание на программу создания урановой бомбы».

Весной 1942 года Сталин получил докладную записку, в которой речь шла о зарубежных разработках ядерного оружия. Это стало одним из этапов становления атомного проекта.

С этого момента работа советской разведки по зарубежным атомным проектам получила на Лубянке условное наименование «Enormous» («Энормоз»), то есть «гигантский/ужасный», что вполне соответствовало смыслу этих проектов.​