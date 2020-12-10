Новый год и традиционные зимние каникулы все ближе — а потому в Москву и Подмосковье постепенно приходит предпраздничная суета. Это неизбежно отражается и на дорожном трафике: каждый декабрь Московский регион встает в мощных пробках. Однако в 2020 году многие жители столицы и области были переведены на удаленную работу из-за пандемии Covid-19. Отразится ли это на предновогодних пробках и к чему в целом готовиться автомобилистам перед Новым годом, корреспондент РИАМО выяснил у экспертов.
Пробки вопреки Covid-19
По данным экспертов, минувшей весной, когда в Московском регионе только начали вводить ограничительные меры и многие сотрудники были переведены на удаленный режим работы, это привело к сокращению заторов на дорогах — но лишь утренних. Дневные и вечерние пробки, напротив, увеличились в 1,5–2 раза. Похожая ситуация была и в выходные дни.
Летом, когда заболеваемость пошла на спад, по данным департамента транспорта, личных автомобилей на московских дорогах наблюдалось даже больше, чем обычно в сезоне. Сейчас на дорогах Москвы достаточно стандартная ситуация, несмотря на то, что часть москвичей вновь переведена на удаленку.
Кроме того, в некоторых местах региона пробки увеличиваются из-за дополнительных факторов — к примеру, ремонта или реконструкции дорог. Как рассказали РИАМО в пресс-службе сети автосалонов Fresh Auto, именно такая ситуация сегодня складывается на юге МКАД, между Бесединским, Каширским и Варшавским шоссе, а также на Волоколамское шоссе, где идет реконструкция проезжей части до Ленинградки с развязкой на улице Стратонавтов.
Сказывается и то, что из-за ухудшения погодных и эпидемиологических условий жители и гости столицы все чаще отдают предпочтение личному транспорту, а также каршеринговым авто и такси, что еще больше загружает дороги.
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Новогодняя лихорадка
Между тем с главным испытанием декабря — традиционными предновогодними пробками — автомобилистам Москвы и Подмосковья столкнуться еще только предстоит. Обычно «праздничные» заторы в столице начинаются уже в середине декабря: с этого момента в серьезную пробку можно попасть даже в дневное время.
В преддверии Нового года, согласно данным столичного Центра организации дорожного движения, в пиковые часы дорожная ситуация оценивается в 9–10 баллов, во внепиковые часы уровень дорожных заторов достигает 5–6 баллов.
При этом у «праздничных» пробок есть ряд характерных черт. К примеру, как отмечает Анна Уткина, пробки могут появляться на тех проезжих частях, где не возникают в обычное время. Так, в прошлом году затор был зафиксирован на Можайском вале при выезде на Большую Дорогомиловскую улицу, что необычно для этого места. Пробки также образуются вблизи крупных торговых центров и ярмарок, куда съезжается большое число автомобилистов в поисках подарков и продуктов для торжества.
По словам заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, в формировании предновогодних пробок играют большую роль и гости региона.
Наконец, еще одним фактором, способствующим заторам, являются снегопады, способные парализовать дороги и привести к глухим пробкам даже при относительно небольшом количестве машин.
«Метеопрогноз не исключает снегопадов на середину – конец декабря: наоборот, вероятна скандинавская многоснежная зима со средними температурами минус 4–5 градусов по Цельсию, что явно может стать фактором образования автомобильных пробок», — считает Цыганов.
Но в 2020 году влияние на дорожную обстановку будут оказывать и новые факторы.
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Дорожные тренды
По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, в декабре 2020 года предновогодняя обстановка на дорогах Москвы и Подмосковья несколько изменится. При этом прежде всего изменения будут связаны с введенными ограничениями из-за пандемии Covid-19.
Сегодня посещать торгово-развлекательные центры — главные места притяжения перед Новым годом — можно лишь в масках и перчатках. При этом на входе всем посетителям измеряют температуру.
Не исключено, что эти факторы приведут к снижению количества предновогодних пробок в столице и в ближайшем Подмосковье. Однако делать однозначные предположения довольно сложно. Как объясняет Александр Цыганов, заказанные с доставкой подарки все равно нужно будет вручать друзьям и знакомым.
Кроме того, далеко не вся доставка происходит пешком или на велосипедах. А помимо личных подарков перед Новым годом весьма популярны и корпоративные, которые также будут развозить курьеры, неизбежно загружая дороги.
Наконец, еще один фактор риска для предновогодних пробок в 2020 году — туристический. По словам Александра Цыганова, в нынешнем декабре довольно сложно вылететь на отдых, что оставит многих москвичей дома и за рулем.
Такой же эффект будет и в соседних областях, жители которых вполне могут решиться на поездку в Москву в туристических целях. А потому вероятность, что Московский регион столкнется с декабрьскими заторами в эпоху Covid-19, совсем не нулевая.
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Антипробочные советы
Но как быть, если без поездок на личном автомобиле в декабре не обойтись, а стоять в пробках не хочется? На этот счет есть несколько рекомендаций.
Что касается выходных дней, то лучшее время для шопинга наступает после 21:00.
Стоит помнить, что пик новогодних пробок придется на 23–29 декабря: в эти дни поездки на личном автомобиле неизбежно обернутся потерей времени, а потому лучше всего сделать выбор в пользу заказов подарков и продуктов по интернету. Тем более сервисы по их доставке в 2020 году получили бурное развитие. А отказ от личных поездок в магазины, ко всему прочему, снижает риск заболевания Covid-19.
«Тем автомобилистам, которые не стремятся за покупками, а передвигаются по городу в личных целях, стоит прокладывать маршрут через менее загруженные районы и выезжать из дома как минимум на час раньше», — заключает Алексей Тузов.
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