Новый год и традиционные зимние каникулы все ближе — а потому в Москву и Подмосковье постепенно приходит предпраздничная суета. Это неизбежно отражается и на дорожном трафике: каждый декабрь Московский регион встает в мощных пробках. Однако в 2020 году многие жители столицы и области были переведены на удаленную работу из-за пандемии Covid-19. Отразится ли это на предновогодних пробках и к чему в целом готовиться автомобилистам перед Новым годом, корреспондент РИАМО выяснил у экспертов.

Пробки вопреки Covid-19

По данным экспертов, минувшей весной, когда в Московском регионе только начали вводить ограничительные меры и многие сотрудники были переведены на удаленный режим работы, это привело к сокращению заторов на дорогах — но лишь утренних. Дневные и вечерние пробки, напротив, увеличились в 1,5–2 раза. Похожая ситуация была и в выходные дни.

Летом, когда заболеваемость пошла на спад, по данным департамента транспорта, личных автомобилей на московских дорогах наблюдалось даже больше, чем обычно в сезоне. Сейчас на дорогах Москвы достаточно стандартная ситуация, несмотря на то, что часть москвичей вновь переведена на удаленку.

«В конце ноября в Москве был зафиксирован докризисный уровень пробок: утренняя загруженность дорог составила почти четыре балла, а вечерняя — почти девять баллов», — говорит руководитель пресс-службы группы компаний «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Кроме того, в некоторых местах региона пробки увеличиваются из-за дополнительных факторов — к примеру, ремонта или реконструкции дорог. Как рассказали РИАМО в пресс-службе сети автосалонов Fresh Auto, именно такая ситуация сегодня складывается на юге МКАД, между Бесединским, Каширским и Варшавским шоссе, а также на Волоколамское шоссе, где идет реконструкция проезжей части до Ленинградки с развязкой на улице Стратонавтов.

Сказывается и то, что из-за ухудшения погодных и эпидемиологических условий жители и гости столицы все чаще отдают предпочтение личному транспорту, а также каршеринговым авто и такси, что еще больше загружает дороги.

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Новогодняя лихорадка

Между тем с главным испытанием декабря — традиционными предновогодними пробками — автомобилистам Москвы и Подмосковья столкнуться еще только предстоит. Обычно «праздничные» заторы в столице начинаются уже в середине декабря: с этого момента в серьезную пробку можно попасть даже в дневное время.

В преддверии Нового года, согласно данным столичного Центра организации дорожного движения, в пиковые часы дорожная ситуация оценивается в 9–10 баллов, во внепиковые часы уровень дорожных заторов достигает 5–6 баллов.

При этом у «праздничных» пробок есть ряд характерных черт. К примеру, как отмечает Анна Уткина, пробки могут появляться на тех проезжих частях, где не возникают в обычное время. Так, в прошлом году затор был зафиксирован на Можайском вале при выезде на Большую Дорогомиловскую улицу, что необычно для этого места. Пробки также образуются вблизи крупных торговых центров и ярмарок, куда съезжается большое число автомобилистов в поисках подарков и продуктов для торжества.

По словам заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, в формировании предновогодних пробок играют большую роль и гости региона.

«На дорогах начиная с середины декабря можно видеть номера не только из соседних регионов, но и с Кавказа, из центральной России, с европейского Севера и Урала», — говорит собеседник РИАМО.

Наконец, еще одним фактором, способствующим заторам, являются снегопады, способные парализовать дороги и привести к глухим пробкам даже при относительно небольшом количестве машин.

«Метеопрогноз не исключает снегопадов на середину – конец декабря: наоборот, вероятна скандинавская многоснежная зима со средними температурами минус 4–5 градусов по Цельсию, что явно может стать фактором образования автомобильных пробок», — считает Цыганов.

Но в 2020 году влияние на дорожную обстановку будут оказывать и новые факторы.

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Дорожные тренды

По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, в декабре 2020 года предновогодняя обстановка на дорогах Москвы и Подмосковья несколько изменится. При этом прежде всего изменения будут связаны с введенными ограничениями из-за пандемии Covid-19.

Сегодня посещать торгово-развлекательные центры — главные места притяжения перед Новым годом — можно лишь в масках и перчатках. При этом на входе всем посетителям измеряют температуру.

«Но большая часть населения по-прежнему боится заразиться Covid-19, поэтому предусмотрительно избегает посещения мест с массовым скоплением людей, отдавая предпочтение заказам необходимых товаров в интернете», — говорит Тузов.

Не исключено, что эти факторы приведут к снижению количества предновогодних пробок в столице и в ближайшем Подмосковье. Однако делать однозначные предположения довольно сложно. Как объясняет Александр Цыганов, заказанные с доставкой подарки все равно нужно будет вручать друзьям и знакомым.

Кроме того, далеко не вся доставка происходит пешком или на велосипедах. А помимо личных подарков перед Новым годом весьма популярны и корпоративные, которые также будут развозить курьеры, неизбежно загружая дороги.

Наконец, еще один фактор риска для предновогодних пробок в 2020 году — туристический. По словам Александра Цыганова, в нынешнем декабре довольно сложно вылететь на отдых, что оставит многих москвичей дома и за рулем.

Такой же эффект будет и в соседних областях, жители которых вполне могут решиться на поездку в Москву в туристических целях. А потому вероятность, что Московский регион столкнется с декабрьскими заторами в эпоху Covid-19, совсем не нулевая.

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Антипробочные советы

Но как быть, если без поездок на личном автомобиле в декабре не обойтись, а стоять в пробках не хочется? На этот счет есть несколько рекомендаций.

«Лучше всего выезжать на шопинг примерно в 10:30 утра, когда большинство сотрудников активно работает на удаленке, или до 17:00–18:00, перед окончанием рабочего дня», — советует Анна Уткина.

Что касается выходных дней, то лучшее время для шопинга наступает после 21:00.

Стоит помнить, что пик новогодних пробок придется на 23–29 декабря: в эти дни поездки на личном автомобиле неизбежно обернутся потерей времени, а потому лучше всего сделать выбор в пользу заказов подарков и продуктов по интернету. Тем более сервисы по их доставке в 2020 году получили бурное развитие. А отказ от личных поездок в магазины, ко всему прочему, снижает риск заболевания Covid-19.

«Тем автомобилистам, которые не стремятся за покупками, а передвигаются по городу в личных целях, стоит прокладывать маршрут через менее загруженные районы и выезжать из дома как минимум на час раньше», — заключает Алексей Тузов.