РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Свыше 60 добровольцев в подмосковном Красногорске получили волонтерские книжки в среду, сообщил руководитель отряда «Люди доброй воли» Валерий Ставничий.

Активных волонтеров наградили в среду в молодежном центре Красногорска. В торжественном мероприятии приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, депутат Мособлдумы Галина Уткина, представители администрации муниципалитета, волонтеры. В режиме телемоста с красногорскими волонтерами пообщалась координатор движения волонтеров Подмосковья Наталья Капырина.

«Сегодня выдали 62 волонтерские книжки. Документ дает несколько дополнительных баллов при поступлении в институт», - сказал Ставничий.

Он отметил, что в отряде «Люди доброй воли» около 100 волонтеров. В клубе состоят молодые жители Красногорска в возрасте от 14 до 20 лет. Ребята проводят акции по раздаче масок в общественных местах и транспорте, принимают участие в городских мероприятиях.

Глава муниципалитета вручила ряду волонтеров благодарственные письма.

«Мир меняется каждый день. Пандемия коронавируса показала, кто чего стоит на самом деле. Наш волонтерский штаб объединяет почти 350 человек. Это очень разные люди, от детей до тех, кому около 60 лет», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что волонтеры не просто помогают тем, кто оказался в сложной ситуации в пандемию – ходят в магазин и аптеку, выгуливают собак, выносят мусор, - но и дарят тепло и заботу, приносят радость.

«Работа каждого из вас – это настоящее доброе дело. Большое вам за это спасибо!» - подчеркнула Хаймурзина.

Уткина отметила наградами Мособлдумы нескольких активных волонтеров партии «Единая Россия».