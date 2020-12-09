РИАМО - 9 дек. Серьезные пробки образовались на московских дорогах в среду вечером, загруженность дорог составляет восемь баллов из десяти, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация в данный момент наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и на юго-западе и юго-востоке МКАД.

Движение особенно затруднено на Крымском валу, Валовой улице, Большой Якиманке, на улице Красная Пресня.

А также пробки образовались на Ленинградском и Волоколамском шоссе.

Ожидается, что загруженность дорог снизится до пяти баллов в 20:00. После 21:00 дороги в столице будут свободны.