РИАМО - 9 дек. Интеграция сервисов для экспортеров необходима для создания единой платформы для предпринимателей, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы строим взаимодействие с инвесторами, с промышленными предприятиями по такому же принципу: у нас есть инвестиционный портал, через который все предприятия могут получить доступ как к госуслугам, так и ко всем мерам поддержки, которые им оказываем. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы единый доступ для всех экспортных организаций был максимально интегрирован с теми сервисами, которые предлагает «Одно окно», потому что для любого предпринимателя важно иметь единую платформу, а не бегать по тысяче сайтов, по тысяче личных кабинетов, все должно быть между собой интегрировано», - сказал Ефимов.

Он отметил, что на данный момент Москва имеет все необходимые технологии для интеграции.

«Я уверен, что мы в ближайшее время такую интеграцию проведём», - сказал Ефимов.

Систему «Одно окно» разработал Российский экспортный центр. Она предоставляет российским бизнесменам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки.​