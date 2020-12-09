РИАМО - 9 дек. В Москве и Подмосковье высота снежного покрова достигнет 10-12 сантиметров к Новому году, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Без снега Москва и Подмосковье на Новый год не останутся, он понемногу он будет подсыпать во второй половине декабря, и к Новому году высота снежного покрова в среднем составит 10-12 сантиметров», — отмечается в материале.

В конце декабря жителей Московского региона ожидает повышенное атмосферное давление и волна холода. Столбики термометров будут показывать до 15-10 градусов мороза ночью, а днем – до минус 10-5 градусов.

Среднесуточная температура в конце декабря будет близка к норме.