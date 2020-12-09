РИАМО - 9 дек. Актер театра и кино Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Nation News.

Известие о смерти актера появилось на сайте МХАТ имени Горького.

«Несмотря на заболевание, артист готовился к двум театральным премьерам», — отмечается в материале.

Самойлов учился в ГИТИСе, после чего стал членом труппы театра имени Маяковского. Позже он стал играть в Московском областном театре драмы. С 1994 года артист служил во МХАТе.

Телезрителям он известен по фильму «Скиф» и сериалу «Балабол». ​