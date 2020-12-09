РИАМО - 9 дек. Актер театра и кино Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Nation News.
Известие о смерти актера появилось на сайте МХАТ имени Горького.
«Несмотря на заболевание, артист готовился к двум театральным премьерам», — отмечается в материале.
Самойлов учился в ГИТИСе, после чего стал членом труппы театра имени Маяковского. Позже он стал играть в Московском областном театре драмы. С 1994 года артист служил во МХАТе.
Телезрителям он известен по фильму «Скиф» и сериалу «Балабол».
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