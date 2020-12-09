РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Полицейские подмосковного Подольска задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в попытке кражи 24 флаконов губной помады со склада фирмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что сотрудник фирмы, находясь на территории склада, расположенного в деревне Коледино микрорайона Львовский, пытался совершить хищение 24 флаконов губной помады. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 32-летний мужчина, у которого было изъято похищенное имущество. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на кражу», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.