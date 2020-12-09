РИАМО - 9 дек. Директор Московского центра качества образования (МЦКО) Марианна Лебедева оценила результаты международного исследования качества математического и естественнонаучного образования в разных странах (TIMSS), в котором московские школьники показали высокие результаты.

Согласно исследованию, московские четвероклассники стали лучшими в мире по естествознанию (наравне с ровесниками из Сингапура) и пятыми по уровню математических знаний. А учащиеся восьмых классов московских школ заняли четвертое место в мире по естествознанию и шестое – по математике.

«Объявленные результаты авторитетного международного исследования TIMSS, которое изучает качество математического и естественнонаучного образования разных стран мира, наглядно показывают, что Москве есть чем гордиться», - сообщила РИАМО Лебедева.

Она также отметила, что результаты TIMSS-2019 еще раз доказали, что московская школа – школа мирового уровня.

«Московская школа дает возможность получить качественное образование на любой ступени обучения. Индивидуальный подход к каждому ребенку и равные возможности для всех, богатые социокультурные ресурсы города и самые современные образовательные технологии – вот факторы, благодаря которым столичные школьники достигают столь высоких результатов», - заключила директор МЦКО.