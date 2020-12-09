РИАМО - 9 дек. В столичных торговых центрах на юго-востоке Москвы оштрафовали 78 посетителей, не соблюдавших масочно-перчаточный режим, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Евгений Обидин.

«Сегодня, 9 декабря, на юго-востоке столицы совместно с сотрудниками полиции и представителями департамента торговли и услуг Москвы, инспекторами объединения был проведен рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 78 нарушителей», — сказал Обидин.

Рейды прошли в ТЦ «Мозайка», «Город» и «Феникс».

За нарушения в отношении посетителей составлены проколы об административных правонарушениях, по которым в дальнейшем будут вынесены постановления согласно части 2 статьи 3.18 КоАП города Москвы. Им грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

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9 ДЕКАБРЯ

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