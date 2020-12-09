РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Два юных жителя Люберец стали лауреатами областного открытого парафестиваля-конкурса искусств «Добрый мир», который прошел в дистанционном формате, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В конкурсе приняли участие более 300 детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья из 44 муниципальных образований Московской и Тверской областей. Возраст участников - от 5 до 90 лет.

«Конкурс «Добрый мир» - это проект-победитель премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Он проходил в два этапа, сейчас подвели окончательные итоги. В этом году городской округ представили 10-летняя Ксения Воканова и 13-летний Александр Сокольцов. Они получили звание лауреатов, а их работы признаны одними из лучших», - говорится в сообщении.

Ксения Воканова стала лауреатом I степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» в возрастной категории 7-11 лет. Ее работа - «Памятник фронтовой собаке» - выполнена из скульптурного пластилина. Александр Сокольцов получил звание лауреата III степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» в возрастной категории 12-17 лет. Свою работу - «Мой кот» - он выполнил из керамики.

Воканова с 4-х лет болеет сахарным диабетом, большую часть учебного процесса занимается на дому. Она увлекается спортивным плаванием, делает первые шаги в конном спорте. Не первый год участвует в парафестивале искусств, с каждым разом совершенствуя мастерство под руководством педагога-организатора Натальи Поповой. Мечтает стать ветеринарным врачом.

У Сокольцова - ограниченные возможности по зрению. С 2018 года он занимается в детской художественной школе городского округа Люберцы под наставничеством Яники Казариновой. Любит лепить и рисовать. В будущем мечтает стать скульптором или художником.