РИАМО - 9 дек. 12-летняя Алина Кох, пострадавшая месяц назад от прорыва теплотрассы в Дзержинском, передала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву пейзаж «На закате», который написала подаренными им красками, сообщается в Telegram-канале «Воробьев Live».

Подарок от юной художницы губернатору в среду передала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Месяц назад Алина пострадала от прорыва теплотрассы и попала в больницу. Тогда Воробьев отправил Алине подарок – набор для живописи, красками из которого и была написана картина «На закате».

«На встрече с детским омбудсменом Андрей Воробьев обсуждал важный документ, касающийся каждого ребенка в Подмосковье. Стратегия по обеспечению детской безопасности до 2025 года позволит снизить риск травматизма и случайной гибели детей», - добавляется в сообщении.

Статистика показывает, что чаще всего дети страдают в ДТП и на объектах железнодорожного транспорта. Нередки случаи выпадения из окон, в том числе из-за москитной сетки, а также несчастные случаи на воде и при пожарах. Несмотря на снижение количества происшествий на 11%, за каждой цифрой стоит судьба ребенка, поэтому опасные ситуации необходимо свести к нулю.

«Мы с вами обсуждали вместе с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Юрьевной Кузнецовой и главным детским врачом Леонидом Михайловичем Рошалем, как защитить детей от выпадения из окон. Я считаю, что мы должны эту работу очень настойчиво продолжать. Есть такое выражение: предупрежден – значит вооружен. Поэтому мы должны максимально людей информировать», - сказал губернатор Мишоновой.

Он напомнил, что приоритетом в Подмосковье является безопасность детей.

«Для нас в приоритете все, что связано с защитой, заботой о человеке, особенно о детях. В этом году много разных программ вы реализовывали, хочу вас за это поблагодарить. Но заботы много не бывает», - подчеркнул Воробьев.

В завершение встречи губернатор поручил максимально поддерживать семьи с детьми, которые нуждаются в особой заботе.

«Мы закрыли десятки детдомов. Большое количество ребят растет в приемных семьях - надеемся, они счастливы, обогреты, накормлены. Помощь нужна и многодетным семьям. Все это есть в нашем арсенале, прошу использовать», - подытожил глава региона.

В Подмосковье планируется разработка единого показателя детской безопасности для муниципалитетов. Также будет проведена массовая информационная кампания для предупреждения родителей о возможных рисках. Большинство родителей недооценивают возможности малыша, мамам и папам необходимо научить детей правилам безопасного поведения и не оставлять их без присмотра.