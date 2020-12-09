РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. В городском округе Мытищи в муниципальном учреждении «Центр гражданской защиты» работают 46 человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду Мытищи с рабочим визитом посетил главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Петухов. Он оценил работу муниципального учреждения «Центр гражданской защиты городского округа Мытищи». Руководитель организации Роман Поликарпов рассказал о структуре организации.

«Штат сотрудников учреждения составляет 46 человек – это работники дежурной смены, отдела информационного обеспечения, прогнозирования и мониторинга, административный персонал. Работа осуществляется круглосуточно в 4- и 5-сменном режиме. В условиях пандемии центр продолжает работать стабильно, справляется с поставленными задачами», - сказал Поликарпов.

Также участие в визите приняли начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский.

«Звонки могут касаться любой ситуации – как жизненной, так и хозяйственной. Важно диспетчерам знать, как реагировать в различных ситуациях. Конечно, абсолютно все ситуации не предусмотришь, но на основные вопросы есть алгоритмы действий», - отметил Петухов.

Изначально центр создавался как точка взаимодействия с экстренными службами, как единое окно для 01, 02, 03, 04. Сейчас рассматривается вопрос о наращивании функционала, об интеграции системы «112» в систему «Добродел».

«Мы идем к тому, чтобы любой звонок в систему «112» полностью отрабатывался, не только связанный с экстренными службами. У нас будет возможность непосредственно оператору «112» отправлять карточку заявителя в «Добродел», а в МЦУРе будет полноценная отработка этого заявления», - сказал Самолевский.

Комиссия посмотрела дежурные помещения, диспетчерский центр системы «112», учебные классы по гражданской защите. В этот же день комиссия оценила работу Муниципального центра управления регионом. Именно сюда стекаются обращения жителей в круглосуточном режиме с помощью уникальных информационных систем.

Глава городского округа Виктор Азаров отметил, что все поступающие обращения в систему решаются в оперативном режиме. Этого требует регламент.