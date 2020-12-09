РИАМО - 9 дек. Полицейские в Москве задержали подозреваемого в квартирной краже драгоценностей и денег у пожилой москвички, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее в полицию обратилась 70-летняя москвичка, которая заявила, что ее знакомый похитил принадлежащие ей драгоценности и денежные средства. Материальный ущерб составил 9 миллионов рублей.

«Оперативники выяснили, что летом этого года пенсионерка зарегистрировалась на одном из сайтов знакомств в сети Интернет. Там она познакомилась с мужчиной, который представился бизнесменом. После длительной переписки женщина пригласила его в гости. Он несколько раз приходил в ее квартиру на улице Маршала Тухачевского и во время одной из встреч спровоцировал конфликт с хозяйкой, после чего ушел и перестал выходить на связь», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После этого женщина обнаружила, что из квартиры пропали ее драгоценности и 100 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили компактную видеокамеру, которая была спрятана в мягкую игрушку. С ее помощью аферист наблюдал за потерпевшей и узнал, где она хранит ценные вещи и деньги.

«Сотрудники Московского уголовного розыска установили, что подозреваемый ранее был известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач. Чтобы скрыть свое прошлое, он использовал поддельные документы и представлялся чужим именем. После инсценированной ссоры мужчина выехал в город Волжск Республики Марий Эл, где проживал вместе с супругой», - добавила Ирина Волк.

Полицейские задержали его и доставили для проведения следственных действий в Москву. Часть похищенных ювелирных изделий обнаружили в ходе обыска по месту его жительства.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.