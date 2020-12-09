РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Арбитражный суд передал право собственности на ЖК «Симферопольский» в Подольске Фонду защиты прав дольщиков Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

«Решение Арбитражного суда Московской области о передаче ЖК «Симферопольский» фонду позволяет вывести объект из перечня проблемных и приступить фонду к завершению строительства ЖК», - говорится в сообщении.

В ближайшее время проведут регистрацию комплекса в Росреестре, далее следуют процедуры технической экспертизы и проектирования, и уже летом 2021 года фонд сможет приступить к строительно-монтажным работам.

В начале 2022 года все дольщики получат свои долгожданные квартиры. Также в скором времени для жителей ЖК будет доступна специальная программа рефинансирования ипотеки в партнерском банке Дом.РФ.

ЖК «Симферопольский» должен был состоять из шести домов и 370 квартир, которые практически все были проданы застройщиком-банкротом ЗАО «Подольский ДСК». Но в 2016 году произошла остановка строительства и более 370 дольщиков перешли в категорию обманутых. Строительная готовность составляет от 50% до 90% в зависимости от корпуса. Вводить в эксплуатацию планируется по мере готовности объектов в течение 2021-2022 годов. Общая жилая площадь ЖК более 21 тысячи квадратных метров.

«Региональный фонд уже начал все процедуры по документальному сопровождению, подготовку к экспертизе и проектированию ЖК «Симферопольский» в Подольске. Уже в следующем году планируем выйти на строительную площадку. Ранее представители фонда совместно с местной администрацией провели встречу с дольщиками, где обсудили дорожную карту по завершению строительства объекта и обозначили сроки по каждому из этапов», — сказал директор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.

На данный момент для завершения строительства региональному фонду было передано два ЖК в Подольске, но в ходатайство, направленное правительством Подмосковья в федеральный фонд защиты прав дольщиков, было включено 11 жилых комплексов из Подольска. А это более 3,6 тысячи граждан, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками.

Рассмотрение следующих объектов планируется в рамках Наблюдательного совета федерального Фонда в 2020-2021 годах: ЖК «Эстет», ЖК Альянс», ЖК «Весенний», ЖК «Красная горка», ЖК «Ренессанс», ЖК «Московский», ЖК «Народный», дом на улице Советской, 18 и дом в микрорайоне Шепчинки.