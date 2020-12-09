РИАМО - 9 дек. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест патологоанатома Боткинской больницы Оксану Паклину по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИАМО пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«В отношении Оксаны Паклиной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 февраля 2021 года», - сказала Кокая.​

В отношении Паклиной возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По данным следствия, ей дал взятку генеральный директор ООО «Центральный национальный биобанк» Алексей Подлубный.